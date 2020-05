Die Violinistin Regina Behrend trägt heute wetterfeste Kleidung auf dem Feld. Sie klettert mit einer großen Baumschere auf einen Hocker, um an die Spitze des Apfelbaumes ganz oben zu kommen. Eine eher ungewohnte Arbeit für die Musikerin des Staatstorchesters Brandenburg. Ein gezielter Schnitt an der Apfelbaumblüte, dann bindet sie mit einer Schnur die Stiele fest und rückt ihren Leiter weiter.

Violinistin Behrend genießt die Arbeit "Diese tolle Natur, frische Luft und endlich mal nicht an Corona denken! Es erinnert mich auch an meine Studienzeit, wo wir im Sommer öfter auf dem Feld ausgeholfen haben."

Seit Anfang Mai ist es für die Musiker auch wieder möglich, in kleiner Besetzung aufzutreten. So gehen sie vor Altenheimen und Kitas auf Open-Air-Minitournee. In kleinen Besetzungen wechseln sich die Schwerpunkte Blasinstrumente und Saiteninstrumente ab und treffen sich zum Proben auch nur in kleinen Gruppen, damit der Abstand gewahrt bleibt.



Auch der Trompeter Matthias Jonas tauscht die Obstgartenschere gegen seine Trompete bei einem Konzert vor dem AWO Seniorenheim in Frankfurt. Er betont "Es ist gut, wieder aufzutreten! Wir haben das so vermisst, endlich wieder vor Publikum zu spielen."