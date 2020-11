Um die Brandenburger Gesundheitsämter während der Corona-Krise zu entlasten, sollen Schulen in Brandenburg zum Teil deren Aufgaben übernehmen.

Das geht aus Mails vom jeweiligen Schulamt hervor, die die Brandenburger Schulen am vergangenen Mittwoch erhielten – ursprünglicher Verfasser ist das Bildungsministerium in Potsdam. Darin wird deutlich, dass die Gesundheitsämter bei starker Belastung Amtshilfe ersuchen können um einige Aufgaben an Schulen zu übergeben.