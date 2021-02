dpa/Stefan Sauer Audio: Antenne Brandenburg | 25.02.2021 | Michel Nowak | Bild: dpa/Stefan Sauer

Mögliche Grenzkontrolle nach Polen - In Ostbrandenburg liegen keine Informationen zu Grenzschließung vor

25.02.21 | 15:57 Uhr

Die Aussage von Innenminister Michael Stübgen (CDU), dass sich Brandenburg auf eine mögliche Schließung der polnischen Grenze vorbereitet, kommt für viele Betroffene offenbar überraschend. So hieß es am Donnerstag vom deutsch-polnischen Polizeizentrum in Świecko wie auch von mehreren Städten im Osten Brandenburgs, dass dazu noch keine Informationen vorlägen.

Teststationen an Grenzübergängen denkbar

Der Innenminister hatte am Mittwoch im Interview mit dem rbb gesagt, dass bereits seit Mitte Januar an entsprechenden Plänen gearbeitet werde. Um für Warenverkehr und Berufspendler das Passieren der Grenze im Fall einer Schließung weiter zu gewährleisten, will Stübgen in der nächsten Woche ein Konzept mit Teststationen an Grenzübergängen vorstellen.

Für die genauen Standorte - beispielsweise für Test-Container - sind aktuell Erkundungs-Teams der Landesfeuerwehrschule unterwegs. Vor allem an stark frequentierten Grenzübergängen wie der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) sollen die Stationen entstehen. Unabhängig von einer Grenzschließung können sie auch künftig genutzt werden. Als Serviceangebot, um möglicherweise in Kraft tretenden Testpflichten besser nachkommen zu können, wie das Innenministerium am Donnerstag in einem Schreiben mitteilte.

