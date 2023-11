Die Grenzkontrollen an der Grenze zwischen Deutschland und Polen sollen über den Dezember hinaus verlängert werden. Das sagte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Dienstag am Rande eines Besuches der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Wünsdorf (Teltow-Fläming).

Darüber habe ihn das Bundesinnenministerium informiert, sagte der CDU-Politiker weiter.