Special Olympics World Games - Olympische Fackel wird durch Berlin und Brandenburg getragen

Mi 14.06.23 | 13:11 Uhr

Die Weltspiele der geistig und mehrfach Behinderten werden ab Samstag in Berlin ausgetragen. Es ist das größte Multisportevent in Deutschland seit knapp 50 Jahren. Am Mittwoch startete der offizielle Fackellauf durch 16 Orte in der Region.



Vor dem Start der Special Olympics World Games in Berlin, ist am Mittwoch der dreitätige Fackellauf in Fürstenwalde (Oder-Spree) gestartet. Der "Law Enforcement Torch Run" (LETR) führte über die Spree bis zur Bullenwiese, wo im Anschluss ein Fest der Begegnung stattfand.

Der Lauf ist eine Spendenkampagne von Polizistinnen und Polizisten zugunsten der Special Olympics. Bis zum Start der Special Olympics World Games am 17. Juni, tragen Beamte zusammen mit internationalen Sportlern die olympische Fackel durch Berlin und Brandenburg. Dieser Brauch hat Tradition und reicht ins Jahr 1981 ins US-amerikanische Wichita zurück. Dort wurde der Lauf von sechs Polizistinnen und Polizisten ins Leben gerufen. Er findet inzwischen in mehr als 51 Ländern mit mehr als 110.00 Mitgliedern statt. Nachdem die "Flame of Hope" am 7. Juni in Athen entzündet worden war, reiste sie am 8. Juni mit Special-Olympics-Athletin Natascha Wermelskirchen weiter nach Berlin. Die Torhüterin der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft war im Vorfeld von Special Olympics Deutschland (SOD) ausgewählt worden, die olympische Flagge in die Hauptstadt zu bringen. Ab Mittwoch wird die olympische Fackel durch die 16 Gastgeberstädte in Berlin und Brandenburg getragen.

Am Freitag kehrt die "Flame of Hope" nach Berlin zurück

Nach dem Auftakt in Fürstenwalde wird das olympische Feuer am Mittwoch auch durch Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) sowie Panketal, Bernau und Eberswalde (Barnim) getragen. Am Donnerstag wird der Fackellauf in Rathenow (Havelland), Brandenburg an der Havel, Teltow und Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) sowie Potsdam fortgesetzt. Am Freitag erreicht die "Flame of Hope" Berlin und zieht durch Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Mitte. Bevor die Special Olympic Games am Samstagabend im Olympiastadion eröffnen, wird die Fackel durch Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau getragen.

Sportlerinnen und Sportler aus 190 Ländern

Die Special Olympics World Games sind das weltweit größte inklusive Sportevent für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Vom 17. Juni bis 25. Juni finden sie dieses Jahr erstmals in Berlin statt. Rund 7.000 Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern werden erwartet, die in 26 Sportarten gegeneinander antreten. Eröffnet werden die Special Olympics World Games am Samstag ab 20:15 Uhr im Olympiastadion (live im rbb Fernsehen; mit fünfzehnminütiger Unterbrechung durch die Nachrichten). Die Special Olympics enden am 25. Juni mit einer Abschlussfeier am Brandenburger Tor. Sendung: Antenne Brandenburg, 14.06.2023, 08:30 Uhr