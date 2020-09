Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest werden seit Wochenbeginn in Brandenburg Suchhunde aus Rheinland-Pfalz eingesetzt, um Wildschweinkadaver zu finden. Die Tiere sind speziell für diese Aufgabe ausgebildet worden. Bereits früh morgens sind die drei Hundeführer aus Rheinland-Pfalz mit ihren Suchhunden im Wald bei Neuzelle (Landkreis Oder-Spree) unterwegs. Am äußeren Rand jener Kernzone, in der die mittlerweile 20 von der Afrikanischen Schweinepest verseuchten Kadaver gefunden worden sind.

Im Unterschied zu normalen Jagdhunden apportieren die Spürhunde das Wild nicht. Findet der Hund ein totes Wildschwein, werde umgehend die Hundeführerin informiert, sagt Nitschke. "Der Hund setzt sich vor mich hin, sieht mich an und sagt: 'Frauchen, ich habe etwas gefunden' und dann führt er mich zu dem Stück, das er gefunden hat, zurück", so Nitschke.

Die Zone etwa zwischen Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) und Guben (Spree-Neiße) ist bislang mit einem mobilen Elektrozaun abgesteckt. Sollten in diesem engeren Umfeld keine Kadaver gefunden werden, habe das Veterinäramt des Kreises eine gute Möglichkeit festzustellen, ob der aktuelle Grenzverlauf für das Kerngebiet bestehen bleibt oder angepasst werden muss. Auch fließen die Ergebnisse Tierärztin Senger zufolge mit in die Entscheidung ein, ob und wie eine feste Umzäunung aufgestellt werden soll.

In den nächsten Tagen sollen auch Mitglieder des Veterinär-Notfallteams der Europäischen Union nach Brandenburg kommen. "Die haben ein klaren Überprüfungsauftrag aller Maßnahmen, die die Behörden vor Ort durchführen. Das schauen sie sich nicht nur theoretisch an, sondern gehen auch wirklich in die Praxis und wollen sehen, wie die Umsetzung ist", so Senger.

Wann genau das Notfallteam kommt, stehe aber noch nicht fest. Einsätze aufgrund der Afrikanischen Schweinepest gab es im vergangenem und in diesem Jahr bereits in Ungarn, Deutschland und Polen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 22.09.2020