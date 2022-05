mitleser Mittwoch, 18.05.2022 | 21:01 Uhr

"Alle zusammen fordern, dass das Öl-Embargo Schwedt und Deutschland nicht mehr schaden dürfe, als dem Kriegsverbrecher Putin."

@rbb

Niemand schadet Putin. Dem ist das vollkommen egal, was hier oder woanders beschlossen oder geschrieben wird.

Die einzigen die betroffen sein könnten, werden sich (nach derzeitiger Lage noch) nicht wehren.

Ich sehe sehr wohl, das sich hier die journalistische Sorgfalt an einem Scheidepunkt befindet.

Die Vorverurteilung als Kriegsverbrecher ist Futter für diejenigen, die den ÖR Populismus und Einseitigkeit vorwerfen.

Kann man machen. Es gilt aber ohne Verurteilung noch immer die Unschuldsvermutung.



Manchmal hilft ein bindendes Adjektiv.



Und rein vorsorglich: Das was in UA passiert und was Auslöser und auch verfügbarer Berichterstattung seitens RU angeht, KANN es mit großer Wahrscheinlichkeit so sein. Unbestritten.