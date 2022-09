Öl-Embargo gegen Russland - Brandenburger Wirtschaftsminister sieht keine Rückkehr zum kompletten PCK-Normalbetrieb

Mi 07.09.22 | 16:15 Uhr

rbb Audio: Antenne Brandenburg | 07.09.2022 | Martina Rolke | Bild: rbb

Die Zukunft der PCK-Raffinerie in Schwedt ist weiterhin unsicher. An der von der Bundesregierung angekündigten Vollauslastung des Betriebs gibt es mittlerweile von Seiten der Brandenburger Landesregierung Zweifel.

Eine Rückkehr der Raffinerie PCK in Schwedt (Uckermark) zum Normalbetrieb ist aus Sicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) angesichts des geplanten Öl-Embargos gegen Russland nicht möglich. "Von dieser technischen Forderung mussten wir Abstand nehmen", sagte Steinbach am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags in Potsdam. "Das war - muss man auch sagen - politisch eine verkürzte Aussage zu sagen, wir wollen wieder, dass die zu 100 Prozent läuft."



Steinbach: Ertüchtigung zur Vollauslastung kann Jahre dauern

Die Versorgungssicherheit für den Nordosten Deutschlands sei für den Fall des Embargos gewährleistet auf Basis eines Betriebes bei PCK "irgendwo zwischen 45 und 60 Prozent", sagte der Minister. Mit einer Ertüchtigung der Pipeline zwischen Rostock und Schwedt werde darüber hinaus eine Auslastung wie vor dem Ukraine-Krieg angestrebt, das seien zwischen 80 und 85 Prozent des Normalbetriebs, aber nicht 100 Prozent. Dafür habe der Bund auch eine Kostenübernahme zugesagt. "Dieses wird aber zwischen zwei und zweieinhalb Jahren je nach Projektausführung dauern", betonte er.



Die Brandenburger Landesregierung fordert vom Bund dafür eine Beschäftigungsgarantie. Steinbach stellte klar: "Es werden dann nicht alle vor Ort sozusagen im aktiven Betrieb sein." Niemand solle aber einen persönlichen Nachteil erleiden. Alle PCK-Mitarbeiter sollten weiterbeschäftigt werden. Aber: "Ehrliche Antwort: Das Problem ist bekannt, an dem sind wir auch dran, aber wir haben keine Lösung. Und ich kann heute da an der Stelle noch nichts verkünden, was tatsächlich diesem Unternehmen irgendwie ein Silberstreif am Horizont geben würde", sagte Steinbach.

Noch immer Unklarheit zu künftiger PCK-Leitung

Beobachtern zufolge sei die Debatte im Wirtschaftsausschuss hitzig geführt worden. Abgeordnete der Opposition kritisierten die Landesregierung, weil es noch keine konkreten Zukunftspläne für das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Öl-Embargo gegen Russland gibt. Steinbach argumentierte: "Jeder einzelne Schritt, auch jede ergänzende Maßnahme zur Unterstützung von Schwedt hängt zunächst an der Gesellschafter-Struktur. Die Struktur muss als allererstes geändert werden und dann entsteht daraus ein Zeitplan. Aber wir können im Augenblick an vielen Stellen gar nichts machen, solange die Gesellschafter-Struktur nicht geändert ist." Die PCK-Raffinerie gehört mehrheitlich dem russischen Mineralunternehmen Rosneft. Es gibt zwar Übernahmeinteressen anderer Firmen, aber bisher keine Entscheidung für eine mögliche Enteignung.



dpa/Jan Woitas 5 min Protestmärsche gegen steigende Kosten - Der heiße Herbst ist da Noch ist die Erinnerung an die Corona-Proteste wach, da rollt die nächste Welle auf das Land zu: gegen eine Explosion der Energiekosten und Preissteigerungen, für die viele der Ampelkoalition die Schuld geben. Von Olaf Sundermeyer

"Ich persönlich fordere, dass hier der Bund Verantwortung übernimmt und auch eine Treuhandvariante erwägt", sagte beispielsweise Mike Bischoff (SPD), der für die Uckermark im Brandenburger Landtag sitzt. Er und seine Fraktion fordern, dass es eine Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeitenden von PCK geben und ein Investitionspaket für die erfolgreiche Transformation in Zukunftstechnologien verabschiedet werden soll. Voraussetzung dafür sei jedoch die Klärung der Eigentümerfrage, so der Landtagsabgeordnete.

Kritik äußerte die Opposition. "Es ist eine Katastrophe auf verschiedenen Ebenen", so Linken-Fraktionsvorsitzender Sebastian Walter. Bis zum heutigen Tage habe die Landesregierung über eine Vollauslastung des PCK und eine Beschäftigungsgarantie für dessen Mitarbeitende gesprochen. "Jetzt wird davon geredet, dass es nicht mehr so wäre", sagte Walter. Der Linken-Chef kritisiert zudem, dass dies "ganz nebenbei" auf eine Anfrage im Wirtschaftsausschuss erfolgt sei.

Deutschland verzichtet auf Pipeline-Öl

Die EU-Staaten hatten wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine ein Öl-Embargo gegen Russland verhängt, das zum Jahreswechsel greift. Auf Drängen Ungarns gilt es nur für Tankeröl aus Russland, in einer Protokollerklärung verzichteten Deutschland und Polen freiwillig auf Öl aus Pipelines. Davon sind die PCK-Raffinerie in Schwedt und die Raffinerie in Leuna in Sachsen-Anhalt betroffen, die an der russischen Druschba-Pipeline hängen. Leuna hat Alternativen gefunden, für Schwedt sucht das Bundeswirtschaftsministerium noch eine Lösung. Die Anlage versorgt weite Teile Ostdeutschlands mit Treibstoff. Sendung: Antenne Brandenburg, 07.09.2022, 13:30 Uhr