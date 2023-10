Großübung in Schwedt - PCK-Raffinerie probt den Notfall mit Explosion und Toten

Do 05.10.23 | 15:30 Uhr | Von Georg-Stefan Russew

dpa Audio: Antenne Brandenburg | 05.10.2023 | Polizeisprecherin Beate Kardels | Bild: dpa

Ein Großaufgebot aus Rettungskräften und Polizei übt das, was in der PCK-Raffinerie niemals passieren soll: eine Explosion mit Toten. Am Donnerstag wurde das Zusammenspiel der Kräfte geübt.

Großalarm am Donnerstagmorgen in Schwedt (Uckermark): "Auf dem Gelände der Raffinerie ist es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Austritt einer brennbaren Flüssigkeit gekommen, die sich in der weiteren Folge entzündete und zu einer Explosion führte. Dabei kam es zu einer Vielzahl an Verletzten und Toten", heißt es in einer vom Brandenburger Polizeipräsidium verbreiteten Mitteilung.

Punkt 9 Uhr wurde der Alarm ausgelöst

Doch hierbei handelt es sich um ein reines Übungsszenario, sagte Polizeisprecherin Beate Kardels dem rbb. Die Werksfeuerwehr des PCK Schwedt trainiert seit 9 Uhr zusammen mit der Polizei und dem Landkreis den Worst Case. "Neben dem eigentlichen Löscheinsatz geht es darum, die zahlreichen Verletzten zu finden und zu versorgen, die Toten zu bergen. Erst danach kommt die Polizei ins Spiel, die Unglücksursache zu ermitteln", erklärte Kardels weiter. Wichtig sei, herauszufinden, ob es sich um einen technischen Defekt oder um eine Straftat handelt.

PCK ist auf verschiedene Notfallszenarien vorbereitet

Das PCK sei "auf diverse Notfallszenarien vorbereitet", sagte Ralf Schairer, Sprecher der PCK-Geschäftsführung, "unter Federführung unserer Werkfeuerwehr trainieren wir regelmäßig und überprüfen dabei unsere Rettungsketten." Zu der Simulation am Donnerstag sagte Schairer: "Diese Großübung gibt uns die Möglichkeit, Havarie-Szenarien mit den relevanten Akteuren durchzuführen und den reibungslosen Ablauf zu üben. Gemeinsam mit allen Beteiligten sammeln wir heute wertvolle Erkenntnisse, die in unsere zukünftigen Gefahrenabwehrstrategien einfließen werden."

Werk gehört zur kritischen Infrastruktur

In einer ersten Einschätzung der Übung läuft alles in geordneten Bahnen. "Ich kenne die Details in der Kommunikation nicht. Aber darum geht es uns letztlich; gemeinsam mit den externen Partnern hier zu üben, was die Kommunikationswege und Handlungsabläufe angeht", betonte Polizeisprecherin Kardels. Die Polizei halte für Notfalllagen entsprechende Planungsunterlagen vor, wie an solche Einsätze heranzugehen sei. Jedoch sei eine regelmäßige Überprüfung solcher Unterlagen am plastischen Fall äußerst wichtig. Insgesamt wurde die Übung acht Monate vorbereitet.

NonStopNews Oberleitungsschaden - Zugstrecke zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt wieder freigegeben Nach fast anderthalb Tagen Unterbrechung ist der Bahnverkehr im Osten Brandenburgs wieder aufgenommen worden. Wegen eines Oberleitungsschadens auf der Strecke Frankfurt- Eisenhüttenstadt war der Zugverkehr zum Erliegen gekommen.

Heftige Explosionen seien - trotz aller Vorsichtsmaßnahmen auf dem PCK-Areal - stets denkbar. Kardels betonte, dass das PCK zur kritischen Infrastruktur gehöre. Daher müsse man als Polizei stets auch im Hinterkopf haben, dass es sich bei Explosionen auf dem Werksgelände auch möglicherweise um einen Anschlag handeln könnte. Daher müsse zügig die Ursache herausgefunden werden, um auszuschließen, ob es ein Anschlag war oder ob eventuell mehr zu befürchten ist.

Schiedsrichter beobachten alles ganz genau