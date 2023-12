Shell will Anteile der PCK-Raffinerie in Schwedt an britische Prax-Gruppe verkaufen

Der brittische Erdöl-Konzern Shell bestätigt den geplanten Verkauf von 37,5 Prozent der Anteile an der PCK-Raffiniere in Schwedt. Das Bundeswirtschaftsministerium muss aber noch zustimmen. Zudem läuft noch ein Schiedsverfahren.

Die Shell AG verkauft ihren Anteil an der PCK-Raffinierie in Schwedt (Uckermark) an die britische Prax-Gruppe. Das haben die Unternehmen am Freitag dem rbb mitgeteilt.

"Der Abschluss der Transaktion wird in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erwartet, vorbehaltlich der Rechte der Partner und der behördlichen Genehmigungen", wird Shell von der dpa zitiert.

Bislang hält Shell 37,5 Prozent an der Raffinerie. Weitere acht Prozent hält der italienische Konzern ENI. Den größten Anteil hält die russische Rosneft-Tochter, die derzeit unter der Treuhandschaft der Bundesregierung steht.