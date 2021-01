Noch baut Tesla in Grünheide (Oder-Spree) an der neuen Elektro-Autofabrik, im Sommer sollen die ersten Fahrzeuge vom Band rollen. Doch das US-Unternehmen sucht auch bereits nach Mitarbeitern. Unterstützung leistet die Arbeitagentur Frankfurt (Oder). Von Michel Nowak

Dabei handele es sich vor allem um Führungskräfte, Ingenieure und Spezialisten. Bis zum Sommer will Tesla für sein Werk in Grünheide etwa 7.000 Mitarbeiter einstellen. Das sei auch deshalb ein Kraftakt, weil die Arbeitsvermittlung pandemie-bedingt in den vergangenen Wochen deutlich komplizierter geworden sei, sagt Freyer: "Zum Schutz unserer Kunden und auch unserer Mitarbeiter verzichten wir auf Gruppeninformation und direkte persönliche Gespräche mit den Bewerbern." Alles laufe schriftlich, telefonisch oder per Videoschalte ab.