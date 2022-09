Ausbildungsstart - Rund 120 Auszubildende beginnen Lehre bei Tesla in Grünheide

Fr 02.09.22 | 16:14 Uhr

Ausbildungsstart bei Tesla in Grünheide | Bild: Tesla

Rund 120 junge Menschen haben am Tesla-Standort in Grünheide (Oder-Spree) ihre Ausbildung begonnen. Das teilte der US-Elektroautobauer am Freitag dem rbb mit. Der Bedarf an Auszubildenden ist seit letztem Jahr mit dem Hochlauf der Produktion rasant gestieger und wird weiter wachsen, wie das Unternehmen mitteilte.

17 Berufe und acht duale Studiengänge

Tesla bildet nach eigenen Angaben an seiner "Gigafactory Berlin-Brandenburg" in insgesamt 17 Berufen aus und bietet zudem acht duale Studiengänge. Im Anschluss an die Ausbildung werde allen Auszubildenden eine Übernahme angeboten mit Möglichkeiten zur Weiterbildung, so das Unternehmen.

