Medienbericht - Tesla legt offenbar Pläne für Batterie-Produktion in Grünheide auf Eis

Do 15.09.22 | 07:49 Uhr

Audio: rbb24 Antenne Brandenburg | 15.09.2022

Mehr als 2.000 Arbeitsplätze sollten allein in der Tesla-Batterieproduktion in Grünheide entstehen, doch jetzt drohen die Pläne zu platzen. Einem US-Bericht zufolge will der Konzern das Vorhaben nochmal überdenken.



Der Elektroautobauer Tesla setzt einem Medienbericht zufolge seinen Plan zur Herstellung von Batterien in Brandenburg aus. Das US-Unternehmen wolle seine Batterie-Strategie ändern, um von Steueranreizen in den USA zu profitieren, berichtet das "Wall Street Journal" [Bezahlinhalt] am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.



US-Präsident Joe Biden hatte im August ein neues Gesetz ("Inflation Reduction Act") unterzeichnet, das unter anderem milliardenschwere Steueranreize für E-Autobauer vorsieht. Käufer von E-Fahrzeugen haben demnach Anspruch auf eine Steuergutschrift von 7.500 Dollar pro Kauf, wenn die Batterien der Autos bestimmte Kriterien erfüllen.



Bei Tesla war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Tesla hatte im März seine Fabrik in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) eröffnet und die ersten Modelle "made in Germany" an Kunden übergeben.



Tesla will keine staatlichen Hilfen für das Batteriewerk

Nach bisherigen Planungen sollten allein in der Batterieproduktion von Tesla in Grünheide 2.000 Arbeitsplätze oder mehr entstehen. Diese Zahl hatte das Bundeswirtschaftsministerium im vergangenen Jahr genannt.



Im November vergangenen Jahres hatte Tesla mitgeteilt, für die geplante Batteriefertigung in Grünheide (Oder-Spree) auf eine mögliche staatliche Förderung über mehr als 1,1 Milliarden Euro zu verzichten. "Tesla hält jedoch weiterhin an seinen Planungen für die Batterie- und Recyclingfabrik in der Gigafactory Berlin-Brandenburg fest, verzichtet aber auf die staatliche Förderung", sagte ein Unternehmenssprecher damals dem rbb.



Experten gingen danach davon aus, dass Tesla das Geld eventuell schneller und unkomplizierter am Kapitalmarkt bekommen könne. Bei staatlichen Fördergeldern müssten Unternehmen viele Unterlagen beibringen und Fristen einhalten.

Werkerweiterung bleibt auch politisch ungeklärt

Unterdessen hat die Gemeinde Grünheide die Abstimmung über eine geplante Erweiterung des Tesla-Werks verschoben. Die dafür nötige Einleitung eines Bebauungsplan-Verfahrens stehe nicht auf der Tagesordnung der September-Sitzung des Gemeinderats, erfuhr der rbb am Mittwoch vom Bürgermeister in Grünheide, Arne Christiani (parteilos). Ob das Thema noch in diesem Jahr behandelt werde, könne er nicht abschätzen.



Der Hauptausschuss hatte bereits im Juni den Erweiterungsplänen des US-Elektroautobauers zugestimmt. Tesla hatte angekündigt, sein Werksgelände um weitere 100 Hektar erweitern zu wollen, um einen Güterbahnhof und weitere Anlagen zu bauen. Die Produktion in dem Werk läuft jedoch nicht so an wie von Tesla erhofft; Tesla-Chef Elon Musk bezeichnete die Anlage im Juni als "gigantischen Geldofen".



