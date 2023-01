Tierische Organe per Post an Tesla verschickt

Bundesweit soll ein Verdächtiger mehrere Briefe verschickt haben, die tierische Organe enthielten - in einem Fall ein tierisches Auge. Die Briefe sollen an deutsche Niederlassungen und Mitarbeiter des US-Autobauers Tesla unter anderem in Grünheide (Oder-Spree) versandt worden sein, teilte die Staatsanwaltschaft Rottweil am Donnerstag mit.

Ermittlungen hätten zu einem Beschuldigten in Baden-Württemberg geführt, weshalb der Fall bei der Staatsanwaltschaft Rottweil liege, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Zuvor hatte die "Märkische Oderzeitung" berichtet.