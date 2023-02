Weitwinkelobjektiv Berlin Freitag, 24.02.2023 | 16:57 Uhr

"Geld regiert die Welt" - Musk (und damit Tesla) hat mehr als genug davon und kann daher in Brandenburg machen, was er will.

"Der Landkreis ist vom Vorgehen von Tesla schwer enttäuscht. Wir erwarten, dass das Unternehmen seine internen Abläufe so aufstellt, dass sich solch ein Anfängerfehler nicht wiederholen kann".

Das wird nicht die letzte Enttäuschung über Tesla bleiben. Welche Konsequenzen gibt es für den "Anfängerfehler"? Natürlich keine, denn ... siehe oben

Glauben die Brandenburger Regierung und ihr Umweltminister wirklich, dass sich Tesla in Zukunft an deutsche Gesetze (Baurecht und -genehmigungen, Umwelt- und Naturschutz usw.) hält? Wäre ja sehr naiv!

Aber wehe, ich baue privat ohne Genehmigung eine Garage, einen Bungalow!