Umweltverbände kritisieren Woidkes Brief an Tesla

Mehrere Umweltverbände haben Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) für seinen Brief an den Chef des US-Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, kritisiert. Das Schreiben habe bei vielen Menschen "und besonders bei Mitgliedern der Naturschutzverbände Entsetzen und Unverständnis" ausgelöst, schreiben der Nabu, die Grüne Liga und der Verein für Natur und Landschaft am Mittwoch in einem offenen Brief an Woidke [brandenburg.nabu.de].

Der Ministerpräsident hatte in dem Schreiben dem Tesla-Chef Unterstützung für die noch ungelöste Versorgung mit Wasser und Strom bei einem Ausbau der Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) zugesichert. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte den Brief bei einem Besuch im Tesla-Werk in Austin (USA) Anfang vergangener Woche überreicht. Ein Bild von der Übergabe hatte er in der vergangenen Woche bei Twitter gepostet.