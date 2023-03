Zobel Wendland früher Schöneberg Dienstag, 14.03.2023 | 14:28 Uhr

Umweltminister sucht das Gespräch mit Tesla.Schau Mal an ,der grüne Minister Vogel,äußerst behutsam, ja nicht Tesla erschrecken,500.000 Bußgeld wird geprüft, 15.000 reichen auch wenn Herr Tesla Musk damit einverstanden ist.Oder liegt das an der Lichtgestalt und Retter der Abgaswerte mit seinen Elektroautos .Der macht doch was er will.Zig Vergehen, teilweise Umweltvergehen erste Güte, Baurechtsverletzungen,Nicht genehmigte Wasserentnahme und so weiter.Her Vogel fangen sie an dem Recht Gewicht zu verleihen.