Vor einem Jahr startete der US-Elektroautohersteller Tesla mit der Produktion in seinem Brandenburger Werk. Das Unternehmen steht für die Spannungen in der deutschen Gesellschaft zwischen Umwelt, Klimakrise und Fortschritt . Ein Kommentar von Andreas Oppermann

Tesla in Brandenburg ist eine Geschichte der Superlative. Die größte private Investition in Ostdeutschland seit 1990. Inzwischen der größte private Arbeitgeber in der gesamten Region - einschließlich Berlin. Der größte private Ausbilder im Land. Hunderte Langzeitarbeitslose haben dort Lohn und Brot gefunden. Und Tesla will noch weiter investieren und ist damit auf dem Weg, zum größten Standort für die Pkw-Produktion in Deutschland zu werden.

Aber Tesla polarisiert auch wie kein anderes Unternehmen in Brandenburg. Da ist zuallererst die Frage nach dem Wasser – in mehrfacher Hinsicht. Die Fabrik steht zum Teil in einem Wasserschutzgebiet. Das erfordert besondere Vorsicht. Tesla benötigt so viel Wasser wie 40.000 Haushalte. Und das in Zeiten zunehmender Dürre und Wassermangels wegen der Klimakatastophe, die sich auch in Brandenburg immer stärker zeigt.