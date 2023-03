Wossi Mittwoch, 22.03.2023 | 10:11 Uhr

Ja Tesla ist willkommen wie andere auch. Was Herr Steinbach nicht sagt, oder verdecken will, weil es entschieden ist, dass ein falsch gewählter Standort zu einen Minusgeschäft werden kann/wird. So gesehen will er ablenken und zur teuren Fernwasserleitungsrealität und Rationierungen für die Menschen übergehen? Stück für Stück?

Arbeitsplätze gibt es durch Tesla lt. Statistik nicht einen einzigen mehr, eher weniger. Wie war die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse genau in diesem Zeitraum? Keine Antwort?