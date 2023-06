In den letzten Monaten hat Tesla in Grünheide mehr als 10.000 Menschen angestellt. Inzwischen produziert das Werk tausende Autos jede Woche. Hunderte Leiharbeiter aber müssen nun gehen. Das Unternehmen sieht darin kein Problem.

Tesla verringert in seiner Fabrik in Grünheide die Zahl der Leiharbeiter um mehrere hundert und streicht Schichten. Das haben Recherchen des rbb ergeben. Zuerst darüber berichtet hatte der " Business Insider" [Bezahlschranke] . Laut der Nachrichtenagentur DPA hält Tesla dennoch an seinen Produktionszielen fest. Tesla fertigt laut Agentur mit rund 10.000 Beschäftigten pro Woche etwa 5.000 Fahrzeuge, das sind hochgerechnet 250.000 im Jahr.

"Die Gigafactory Berlin-Brandenburg befindet sich weiterhin erfolgreich im Hochlauf", teilte das Unternehmen am Donnerstag der DPA mit. Beim Hochlauf - also in der Zeit zwischen erster Inbetriebnahme und vollem Betrieb - seien wie branchenüblich Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer eingesetzt worden, hieß es. "Diese Dienstleistung wird zukünftig weiterhin benötigt, jedoch in einem geringeren Umfang." Eine Größenordnung gab das Unternehmen nicht an. Tesla werde aber auch weiterhin mit einer großen Anzahl Leiharbeiter weiterarbeiten. Laut rbb Recherchen arbeiten mehrere hundert Leiharbeiter bei Tesla in Grünheide. Insgesamt sind mehr als 10.000 Menschen im Werk angestellt.

Die IG-Metall kritisierte die Entlassungen am Donnerstag. "Jeder Stellenabbau ist schmerzlich", teilte Dirk Schulze, Bezirksleiter der IG-Metall, mit, "Der Arbeitsdruck in der Fabrik in Grünheide ist ohnehin sehr hoch. Tesla sollte einen Rückgang der Produktion nutzen, um die Beschäftigten zu entlasten."