Die Rechnungshöfe von Berlin und Brandenburg haben angekündigt, Prüfungen in Bezug auf die Flughafengesellschaft (FBB) aufzunehmen. Man reagiere damit auch auf Aufforderungen seitens der Politik, erklärten die Präsidentin des Rechnungshofs von Berlin, Karin Klingen, und der Präsident des Landesrechnungshofes Brandenburg, Christoph Weiser.

Zu Beginn des kommenden Jahres sollen die Beteiligungen der Länder Berlin und Brandenburg an der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) geprüft werden. Ziel sei es, möglichst breite Kenntnisse zu gewinnen, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Dabei würden auch Erhebungen bei der FBB möglich sein.



Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup habe die Rechnungshöfe im Juni 2020 selbst zu den Prüfungen eingeladen und großes Interesse an Transparenz und Offenheit bekundet.



Damals warfen Politiker dem Unternehmen mangelnde Transparenz bei Finanzthemen vor, unter anderem ging es um den angeblich zu kurz gefassten Geschäftsbericht.

Der rbb hatte im Juni über mutmaßlich zu hohe Einnahmeerwartungen der FBB durch den reinen Flugverkehr nach Inbetriebnahme des neuen BER berichtet.