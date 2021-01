Deutlich mehr Baukindergeld in Brandenburg ausgezahlt als in Berlin

In Brandenburg haben bislang 12.953 Familien Baukindergeld erhalten. 253,1 Millionen Euro wurden nach Angaben der Förderbank KfW in dem Bundesland seit dem Start des Programms im September 2018 bis Ende 2020 gewährt.

Mit einem Anteil von 4,1 Prozent an der bundesweiten Gesamtzahl an Zusagen liegt Brandenburg unter den 16 Bundesländern an achter Stelle. Im Vergleich zum Nachbarland Berlin ist die Zahl der Anträge und bewilligten Gelder in Brandenburg fast dreimal so hoch.