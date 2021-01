Nicht verwundert Samstag, 23.01.2021 | 14:22 Uhr

Jetzt ist klar, warum bei denen, die alle Zahlungen pünktlich und zuverlässig leisten, der Score beispielsweise bei der Schufa ziemlich bescheiden ist.

Danke an alle Leute, die kaufen und nicht bzw. unpünktlich zahlen und damit auch deren Lieferanten und Dienstleistern eine Respektlosigkeit ohne Gleichen zeigen. Dienstleistungen und Waren beziehen, püntklich und zuverlässig bedient und beliefert werden und dann denen ,die ihr Geld auch verdient haben, damit in den Hintern latschen. Oder Kredite aufnehmen und dann platzen lassen. Geile Nummer. Ich nenne das nicht nur Respektlos sondern auch asozial. Ich kann nur das ausgeben, was ich zur Verfügung habe, sonst kaufe ich halt nichts und spare mir das eben an.