Altrichter Werder Donnerstag, 21.01.2021 | 18:57 Uhr

Danke für den sachlichen Bericht.

Die grandiosen "Nachrufe" von wegen unternehmerischer Fehlentscheidung (GmbH) sind ob ihrer Naivität nur ärgerlich. Es ist ganz und gar nicht so, daß man durch eine GmbH als deren Gesellschafter / Geschäftsführer aus der persönlichen Haftung wäre. Tatsächlich verlangt doch jeder Großgläubiger persönliche Sicherheiten: Bürgschaften, Grundschulden auf das Eigenheim, Abtretung von Forderungen usw. Banken und Sparkassen verlangen ihr Geld von den Gesellschaftern persönlich zurück. Bei Steuerschulden hat das Finanzamt den Geschäftsführer am Wickel. So sieht die Praxis aus.



Wir reden hier also weniger oder gar nicht über unternehmerische, sondern über politische Fehlentscheidungen.