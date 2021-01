Soso Freitag, 22.01.2021 | 07:53 Uhr

Mich erinnert der Hype ums E-Auto an die Glühbirne. Damals schlossen sich die Konzerne zusammen un diese abzuschaffen und durch Energiesparlampen zu ersetzen. Gewinnmarge wurde zu klein und Glühbirnen waren zu haltbar. K.o.-Argument wir machen es für die Umwelt. Der Deutsche springt sofort auf den Zug auf und hat sich sogar freiwillig Quecksilber ins Haus geholt. Heute haben wir teure Led-Lampen aus Kunststoff die schon nach wenigen Monaten wegen flackern entsorgt werden und weil sie so wenig Strom verbrauchen lässt man sie einfach an. Beim Auto benötigt man weniger Personal, die Gewinnmarge wird also höher. Schon vor Jahren hieß es im Autohandel, wir verdienen fast nix mehr an den Autos, aber an Versicherungen und Werkstatt. Aber glaubt nur weiter das Märchen vom umweltfreundlichen Auto und dem billigen Tanken. Wenn es genug E-Autos gibt werden die Steuerprivilegien abgeschafft und der Strom teuer, da der Preis immer noch von Angebot und Nachfrage geregelt wird.