Das Absenken des ersten Teils der Vortriebsmaschine in den vorbereiteten Schacht unmittelbar neben der Rudolf-Wissell-Brücke ist Maßarbeit, nichts darf passieren. Das rote Schneidrad, das im Untergrund die eigentliche Arbeit machen wird, ist bereits im Tunnel und wird später von den Spezialisten millimetergenau an die Front des Bohrkopfes montiert. Dort werden auch die anderen Segmente der Vortriebsmaschine zusammengesetzt. Insgesamt kommt sie auf eine Länge von 155 Meter.

Auf diesen Termin hatten die Baufirmen jahrelang hingearbeitet: Ein Signal des Bauleiters und die schweren Ketten am Kranhaken spannen sich. Zentimeter für Zentimeter hebt sich der Bohrkopf aus seiner Lagerung. Der weiße Zylinder ist zwölf Meter lang und 161 Tonnen schwer. Alles geht wie in Zeitlupe.

Vom Westen aus wird sich der Bohrer in rund 30 Metern Tiefe bis zum Umspannwerk Mitte durch den Untergrund fräsen. Vergleichbar mit dem Bau einer U-Bahnstrecke, nur eine Nummer kleiner: Der Kabeltunnel wird im Innendurchmesser drei Meter betragen. Das Schneidrad am Schildvortrieb ist knapp einen Meter größer, damit unter Tage noch Platz für die Betonwände ist.

Die Kabeldiagonale ist die Energie-Schlagader der Berliner Stromversorgung. 380 Kilovolt Strom mit bis zu 2.500 Ampere werden durch die unterirdischen Leitungen pulsieren. An den Umspannwerken gibt es jeweils eine Ausfahrt von der sogenannten Strom-Autobahn. Der Übertragungsnetz-Betreiber 50Hertz übergibt dort den benötigten Strom an den eigentlichen Versorger Stromnetz Berlin.

Das Tunnelinnere wird nur mit dem allernötigsten ausgerüstet: An den beiden Seiten hängen jeweils drei oberschenkeldicke Kabel, durch die der Strom fließt. In der Mitte der Tunneldecke ist eine Schiene angebracht, an der eine Gondel, vergleichbar mit einer geschlossenen Seilbahnkabine, fahren kann. Damit können die Monteure jeden Teil des Tunnels zügig erreichen. Licht gibt es im Leitungstunnel übrigens nicht, denn durch das magnetische Feld würde jede Glühbirne sofort zerplatzen.

Die Stromversorgung großer Metropolen, wie Berlin, wird in der Regel durch einen Kreis aus Hochspannungsleitungen um die Stadt gesichert. Das war durch die Teilung Berlins nicht möglich. Die Hauptstromlast in Westberlin trug das Kraftwerk Reuter. Von dort aus wird der Strom bis heute über eine Öl-Wasser-gekühlte Leitung unterirdisch bis zum Potsdamer Platz geleitet. Die 1978 gebaute Konstruktion war weltweit einzigartig. Inzwischen ist sie aber in die Jahre gekommen und muss ausgewechselt werden. Die neue Kabeldiagonale soll die Last übernehmen.

Nach der politischen Wende wurde Westberlin in das umgebende Stromnetz eingeflochten. Das ging am einfachsten mit Hochspannungsleitungen am nördlichen und südlichen Stadtrand sowie einer Strom-Autobahn, die unterhalb der Stadt verläuft.