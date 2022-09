In Berlin wird mit am billigsten getankt

Nach dem Wegfall des Tankrabattes hat das Bundeskartellamt ein massives Nord-Süd-Gefälle bei den Spritpreisen festgestellt. So habe der Liter E5 am vergangenen Montag in Berlin im Schnitt 1,95 Euro gekostet. Im Süden Bayerns mussten Autofahrer dagegen bis zu 2,20 Euro bezahlen. Zwischen der günstigsten und der teuersten Region in Deutschland ermittelte das Bundeskartellamt einen Unterschied von 27 Cent pro Liter.

Auch beim Diesel mussten die Bayern am meisten zahlen. Am härtesten traf es dabei die Region um und südlich von München mit Werten knapp unterhalb von 2,28 Euro pro Liter. Am billigsten war der Selbstzünder in Bremen und Teilen Berlins mit Werten oberhalb von 2,04 Euro. Anders als beim Superbenzin war Baden-Württemberg hier vergleichsweise teuer. Das Kartellamt ermittelte bundesweite Preisunterschiede von bis zu 24 Cent pro Liter Diesel.