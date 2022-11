Als Grund nannte Enviam steigende Beschaffungskosten und höhere Netzentgelte . Zudem gebe es immer mehr Kunden in der Grundversorgung. Die für die Versorgung nötigen Strommengen müssten zu den aktuell höheren Preisen beschafft werden. Die neuen Preise gelten demnach für rund 600.000 Privat- und Gewerbekunden im Netzgebiet von Mitnetz Strom in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mitnetz Strom gehört zur Enviam-Gruppe.

Auch der Gasversorger Mitgas, ebenfalls Unternehmen der Enviam-Gruppe, kündigte am Montag Preiserhöhungen an. So steige der Verbrauchspreis zum jahreswechsel um 6,31 Cent je Kilowattstunde brutto auf 18,96 Cent je kWh brutto, hieß es. Auch hier soll der Grundpreis gleichbleiben.



Von der Gaspreiserhöhung sind nach Firmenangaben rund 57.000 Privat- und Gewerbekunden in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betroffen.