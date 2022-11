Der Senat ist der größte Spekulant Berlin Sonntag, 27.11.2022 | 10:19 Uhr

Meiner Meinung nach ist sowohl der Bodenrichtwert als auch die zu erwartende Miete in unserem Kiez viel zu hoch angesetzt.Ich habe die Verkäufe in den letzten Jahren bei uns in der Nachbarschaft ziemlich genau verfolgt und keins der Häuser ist zu diesen Summen verkauft worden. Auch die genommenen Mieten sind geringer. Für mich ist der Senat der größte Spekulant und versucht nun auf der Höhe der Immobilienpreise das maximale rauszuholen, bevor die Preise wieder sinken. Denn die Grundsteuer wird ja jetzt für mehrere Jahre festgelegt. Leider weiß ich nicht, wie man sich dagegen wehren könnte. Aber das der Senat mit dem Finger auf andere zeigt und Stimmung gegen Vermieter macht und selbst die Wohnkosten am meisten verteuert ist schon ziemlich scheinheilig.