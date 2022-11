Frank Cottbus Donnerstag, 24.11.2022 | 17:05 Uhr

Da wurden in der Vergangenheit auf Grund einer verfehlten Energiepolitik zig Kraftwerke abgeschaltet und die sichere Versorgung mit Elektroenergie aufs Abstellgleis gefahren. Durch die Verknappung des Elektroenergieangebotes,die sinnlose Subvention sogenannter erneuerbaren Energieen und die Bindung an den teuren aus Erdgas produzierten Stromes erhöhen sich natürlich auch die Beschaffungskosten. Aber gerade im ach so grünem Berlin geht nun ein großes Jammern um. Ich bin für das sofortige Abtrennen Berlins vom Stromnetzverbund und Energieversorgung in einer Insellage. Dieses rumgejammere ist einfach nur pervers, da gerade alle diese Parteien für diese Energiepolitik verantwortlich sind.