Das junge belgisch-niederländische Bahnunternehmen European Sleeper will ab Mai einen Nachtzug zwischen Berlin und Brüssel anbieten. Die Fahrt ab dem Berliner Hauptbahnhof werde sonntags, dienstags und donnerstags stattfinden und etwa zehneinhalb Stunden dauern, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

In Berlin einschlafen, in Zürich aufwachen: Nachtzüge sollen eine klimaschonende Alternative zum Flugzeug bieten. Europaweit wird das Angebot ausgebaut. Können Komfort und Preise die längere Reisezeit aufwiegen? Ein Selbsttest: von Clara Ehrmann

Nachtzüge erleben in Europa aktuell eine Renaissance. Noch im Dezember 2016 hatte die Deutsche Bahn ihre letzten Nachtzüge abgeschafft. Aktuell baut das Unternehmen wieder Verbindungen auf. Andere europäische Bahnunternehmen - staatliche wie private - haben in den vergangenen Monaten ebenfalls angekündigt, Taktungen zu verdichten oder neue Strecken bedienen zu wollen. Von Berlin nach Zürich beispielsweise fährt ein Nachtzug der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB), von Hamburg via Berlin in die Alpen ein Nachtzug des Privatanbieters "train4you".

Berlin könnte von dem Comeback der Nachtzüge besonders profitieren. Die deutsche Hauptstadt könnte zum internationalen Drehkreuz für Nachtzüge in Europa werden, befanden die Autoren einer Verkehrsstudie im vergangenen Winter.