Die Tour beginnt laut Verdi am Vormittag an der Filiale am Ringcenter in Friedrichshain. Gegen Mittag wird der Bus in der Schlossstraße in Steglitz erwartet, wo die größte Aktion geplant ist. Es folgen am Nachmittag und Abend die Galeria-Filialen in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg und in der Müllerstraße im Wedding.



Die Gewerkschaft fordert, dass alle neun Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof in Berlin sowie die beiden in Brandenburg - in Potsdam und Cottbus - erhalten bleiben. Außerdem dürften keine Arbeitsplätze abgebaut werden. Eine ausreichende Personalausstattung sei der entscheidende Vorteil gegenüber dem reinen Online-Handel.