Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will offenbar mehr als 50 Häuser schließen. Nach rbb-Informationen werden auch Filialen in Berlin und Brandenburg aufgegeben.

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen. Nach rbb-Informationen wird der Standort in Cottbus im kommenden Sommer geschlossen, der in Potsdam nicht. In Berlin sollen Anfang 2024 die Kaufhäuser in der Wilmersdorfer Straße (Charlottenburg) und in der Müllerstraße (Wedding) die Pforten schließen.

Nicht betroffen von den aktuellen Schließungsplänen sind demnach die Berliner Filialen Ring-Center, Alexanderplatz, Hermannplatz, Tempelhofer Damm, Kurfürstendamm, Schloßstraße, Carl-Schurz-Straße und Tegel.