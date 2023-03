Die Geschäftsführung habe den Antrag am Freitag gestellt, um den bereits angestoßenen Restrukturierungsprozess zu beschleunigen, teilte das Düsseldorfer Unternehmen mit. Alle 67 Verkaufshäuser in Deutschland sowie der Online-Shop blieben ohne Einschränkung geöffnet. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet.

PC betreibt in Berlin sieben (Tauentzien in Schöneberg, Gorkistraße in Tegel, Leipziger Platz in Mitte, Schloßstraße in Steglitz, Gropius Passagen in Neukölln, Eastgate in Marzahn und Spandau Arcaden in Spandau) und in Brandenburg zwei Standorte (A10 Center Wildau und Stern-Center Potsdam).

Das Unternehmen will das Schutzschirmverfahren nutzen, um sich an die veränderten Marktbedingungen in Deutschland anzupassen und für die Zukunft neu aufzustellen. Eine Schließung von Häusern ist nach aktuellen Planungen nicht beabsichtigt, wie der Händler betonte.

Der Schutzschirm ist ein gerichtliches Verfahren, mit dem das Unternehmen die zur Restrukturierung und Sanierung erforderlichen Maßnahmen gezielt in eigener Verantwortung erarbeiten und kurzfristig umsetzen kann - allerdings unter Aufsicht eines gerichtlich bestellten vorläufigen Sachwalters.