Erdbeerernte in Brandenburg steht bevor

So 23.04.23 | 11:22 Uhr

Nach dem Start in die Spargel-Saison steht in Brandenburg als nächstes die Erdbeerernte an.

Die Anbaufläche hat sich wie schon beim weißen Gemüse im Vergleich zum Vorjahr verkleinert. Der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg in Teltow (Potsdam-Mittelmark) eröffnet die heimische Erdbeersaison offiziell am 5. Mai auf einem Hof in Jacobsdorf im Landkreis Oder-Spree.