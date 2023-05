Rund zwei Drittel der geplanten Zugverbindungen im Fernverkehr fallen am Montag voraussichtlich aus. Das teilte die Deutsche Bahn am Sonntag mit. Auch am Sonntagabend komme es voraussichtlich schon zu "einzelnen Zugausfällen". "Ab Dienstag werden alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein", kündigte der bundeseigene Konzern an.



Für den Regionalverkehr sprach die DB allgemein von "Einschränkungen und Zugausfällen", mit denen regional am Montag und Dienstag zu rechnen sei.