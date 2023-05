Essen gehen und dann noch länger zusammensitzen? In Berlin ist das manchmal nicht ohne weiteres möglich. Denn Restaurants vergeben bei Reservierungen teils Zeitfenster von maximal zwei Stunden. Dafür haben sie auch gute Gründe, wie der Hotel- und Gaststättenverband erklärt. Von Kira Pieper

In einem Restaurant nett abends essen gehen? Wer sichergehen möchte, einen Platz in seiner anvisierten Lieblings-Location zu ergattern, reserviert besser vorab und das am liebsten online mit wenigen Klicks.

Doch während dieses Prozesses kommt die Vorfreude mitunter einen Dämpfer: Denn viele Restaurants vergeben ihre Tische nur noch für eine Zeitspanne von zwei Stunden. So können mehr Gäste an einem Abend speisen, das bedeutet mehr Umsatz für die Gastronomen. Für die Kunden bedeutet das aber auch Stress: Drei Gänge in zwei Stunden, hat mit gemütlichem Essen und Beisammensein für manche nicht mehr viel zu tun.