Mit einem Autotunnel in Swinemünde (Swinoujscie) will Polen am Freitag ab 12 Uhr eine weitere Zufahrt zu der beliebten Urlaubsinsel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern eröffnen. An der Zeremonie werden Polens stellvertretender Regierungschef Jaroslaw Kaczynski sowie Infrastrukturminister Andrzej Adamczyk teilnehmen.

Am Nachmittag soll der Tunnel für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Geplant sind ein Lauf durch den Tunnel und eine Fahrradtour. Ab dem Abend soll dann der Verkehr durch das Bauwerk rollen dürfen.