Kleinwindanlagen sollen die 100 Mietparteien in der Frankfurter Allee in Berlin-Lichtenberg direkt mit grünem Strom versorgt - so zumindest der Plan. Ein Novum. "Das ist eine Erstinstallation, wir müssen die Windkraftanlage testen. Und wenn das hier funktioniert, dann wird das sehr wahrscheinlich auch auf andere Projekte ausstrahlen", sagte Schautes. "Wir müssen die Stadt darauf vorbereiten, dass so was zukünftig zur Stadt, zum Wohnen dazugehört."



Aber: Wird es tatsächlich einmal dazugehören? Mittlerweile scheint fraglich, ob die kleinen Windräder auf dem Dach jemals genehmigt werden. "Das Verfahren läuft noch. Es braucht Zeit, weil es ein sehr komplexes Pilotprojekt ist", heißt es aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Und Sprecher Martin Pallgen sagt sogar: "Wann eine Genehmigung erfolgen kann, ist derzeit noch nicht absehbar." Es gehe um bauordnungsrechtliche Details - wie zum Beispiel Standsicherheit, Brandschutz, Erschütterungsschutz, Schallschutz oder Verkehrssicherheit. Dazu sei die Verwaltung im Gespräch mit der Howoge. Aber Fakt ist auch: Im Gespräch sind Howoge, Bezirk und Senat schon sehr lange.