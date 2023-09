Karstädter Initiative sammelt noch mal doppelt so viele Unterschriften gegen Biomethananlage

Shell-Projekt an der A14

Gegen die geplante Biomethananlage des Ölkonzerns Shell hat in Karstädt (Landkreis Prignitz) eine Initiative aus Gegnern und Kritikern jetzt noch einmal knapp 2.100 Unterschriften gesammelt. Sie wurden nach eigenen Angaben am Dienstagnachmittag an die Karstädter Gemeindeverwaltung übergeben.

Die Initiative hatte eine neuerliche Unterschriftensammlung gestartet, nachdem die Gemeinde die rund 1.000 Unterschriften einer ersten Sammlung angezweifelt hatte. Der Arbeitskreis von Gegnern fordert die Gemeindevertretung auf, den Aufstellungsbeschluss für die Anlage zu stoppen, so dass sie nicht gebaut wird.

"Eigentlich müsste sie das tun, weil sowohl Bürgermeister Staeck, der Shell-Vertreter und auch einige Gemeinderäte haben öffentlich gesagt, gegen den Willen der Bevölkerung werden sie das nicht bauen", sagte Arbeitskreis-Sprecherin Beate Selders dem rbb. Karstädts Gemeindeverwaltung wollte sich am Dienstag erneut nicht äußern.