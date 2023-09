Große Hollywood-Produktionen sucht man derzeit vergeblich in Potsdam-Babelsberg. Weil die Auftragslage schlecht ist und große Produktionen fehlen, setzt das Studio vom 1. September an auf Kurzarbeit für einen Teil der Beschäftigten. In der Belegschaft herrsche deshalb Unsicherheit, sagt Betriebsrätin Babette Baumann gegenüber dem rbb: "Die Belegschaft macht sich natürlich Sorgen. Wir sehen hier alle, dass im Moment kein Film gedreht wird."

Vor dem Torbogen der Einfahrt auf das traditionsreiche Gelände des Studios Babelsberg steht eine große Anzeigentafel. "In Production" steht darauf. Normalerweise sind hier die Filme aufgelistet, die aktuell in den Potsdamer Filmstudios produziert werden. Im Moment stehen auf der Tafel aber vor allem schon abgedrehte Filme.

Ryan Gosling und Margot Robbie waren wegen des Hollywood-Streiks nicht bei der "Barbie"-Premiere in Berlin - in erster Linie ein Marketing-Ärgernis. Doch der Streik bedroht eine ganze Branche, die auf große US-Produktionen angewiesen ist. Von Philip Barnstorf

Das weltberühmte Studio Babelsberg ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt. Hier wurden bereits große Filme wie "Inglourious Basterds" von Regisseur Quentin Tarantino gedreht, Teile der "Bourne"-Filmreihe mit Matt Damon und die Warner-Brothers-Produktion "V wie Vendetta". Vom Kulissenbau bis hin zur Expertise in Animation und Special Effects schätzen Filmproduzenten den Standort in Brandenburg.

Etwa 40 von 100 Beschäftigten sind laut Betriebsrat von der Kurzarbeit betroffen. Hintergrund sind die Autoren- und Schauspielerstreiks in Hollywood. Bereits eingeplante Produktionen, die im Studio Babelsberg gedreht werden sollten, wurden aufgrund der Streiks auf Eis gelegt. Drehbücher wurden nicht fertig, weil der Streik in den USA die ganze Branche lähmt.

Erst im März gab das Studio die Leitung in die Hände der US-amerikanischen Cinespace Studios. "Als Teil des Cinespace-Netzwerks ist Studio Babelsberg AG hervorragend positioniert, um ihr Wachstum zu beschleunigen und ihr Geschäft auch jenseits der Spielfilmproduktionen zu erweitern", sagte die Präsidentin der Cinespace-Studios, Ashley Rice. So solle das Studio Babelsberg in seine nächste Wachstumsphase geführt werden.

In Babelsberg bemüht man sich trotz der Ankündigung der Kurzarbeit um einen positiven Blick in die Zukunft. "Die Ausmaße werden in diesem Jahr auf jeden Fall noch zu spüren sein, und wir hoffen, dass es Anfang nächsten Jahres dann wieder weitergeht und losgeht." Erstmal wurde die Kurzarbeit jedoch bis März 2024 beantragt. Bis dahin wird man in Babelsberg besonders nach Hollywood schauen.