Maris Strausberg Montag, 11.09.2023 | 19:38 Uhr

Ich kenne Menschen, die Sonderangebote hamstern, fünf Pakete Kaffee oder Butter dann auf Vorrat kaufen... Ich gehöre nicht dazu, gekauft wird immer nur das, was wirklich ge- und auch verbraucht wird. Und ich fahre auch nicht fünf verschiedene Läden an, weil im A das eine, im B das andere, im C der dritte Artikel ein paar Cent weniger kostet. Was ich da spare, verfahre ich an Treibstoff wieder... Und wenn ich sehe, was den Großteil der Artikel in den Angebotsblättern ausmacht - Fertigprodukte, die ich sowieso nie kaufen würde. Hier gibts selbst Zubereitetes aus wenigen Grundnahrungsmitteln, die kaum mal in einem Angebot auftauchen. Von daher ist es mir völlig egal, was der xy-Joghurt in den verschiedenen Läden kostet.