Der US-Konzern Meta kündigt europäischen Kunden werbefreie Zugänge für die Online-Netzwerke Instagram und Facebook ab 1. November 2023 an. Wer die beiden sozialen Netzwerke ohne Werbung nutzen möchte, muss in der Europäischen Union, der Schweiz sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen zehn Euro im Monat bezahlen, teilte Meta am Montag mit.

Die Preise für Abos, die auf dem Smartphone abgeschlossen werden, liegen demnach höher. Dort wird das Abo 13 statt 10 Euro kosten. Ab dem 1. März 2024 kostet das Abo sechs Euro bzw. acht Euro für Smartphone-Nutzer mehr.