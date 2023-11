Oxfam wirft den Supermarktketten Rewe und Edeka vor, dass sie gegen das Lieferkettengesetz verstoßen. In einer Beschwerde ist von Hungerlöhnen und fehlendem Arbeitsschutz auf südamerikanischen Plantagen die Rede. Von Franziska Ritter

Oxfam hat mehrfach Menschenrechtsverletzungen auf Bananen-Plantagen in Ecuador und Costa Rica offengelegt, die auch Supermärkte in Berlin und Brandenburg mit den gelben Südfrüchten beliefern. Jetzt reicht die in Berlin ansässige Entwicklungsorganisation offiziell Beschwerde gegen Edeka und Rewe beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein.