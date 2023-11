Bahnstreik beendet - Bahn rechnet mit vollen Zügen am Freitag

Bild: dpa/Fabian Sommer

Der 20-stündige Warnstreik der GDL ist beendet. Der Zugverkehr hat sich am Freitagmorgen wieder weitestgehend normalisiert. Die Bahn rechnet jedoch mit vollen Zügen, da viele Fahrgäste ihre Fahrt nachholen wollen.

Der bundesweite Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL ist am Donnerstagabend um 18 Uhr offiziell zu Ende gegangen. Die Züge fahren im Fern- und Regionalverkehr seit Betriebsbeginn am frühen Morgen wieder nahezu überall nach dem regulären Fahrplan, teilte die Deutsche Bahn am Freitag auf ihrer Website mit. Die Bahn empfiehlt Fahrgästen im Fernverkehr aber dringend eine Sitzplatzreservierung, da am Freitag mit sehr vollen Zügen gerechnet wird.

Neue Tarifverhandlungen am 23. und 24. November

Auch nach dem Warnstreik will sich die Deutsche Bahn im Tarifstreit nicht auf eine 35-Stunden-Woche einlassen. Wie Bahnsprecher Achim Strauß am Donnerstag dem rbb sagte, wäre der Job sicher attraktiver. "Aber es ist natürlich unrealistisch, wenn man durch Erfüllung dieser Forderung plötzlich zehn Prozent mehr Mitarbeiter braucht." Strauß verwies auf den Fachkräftemangel, der auch für Lokführer gelte. "Es ist eine Illusion jetzt mal eben zehn Prozent mehr Menschen für diesen Job zu gewinnen." Weitere Gespräche zwischen GDL und Bahn sind für den 23. und 24. November angesetzt. Die Deutsche Bahn hoffe, dass diese Verhandlungen stattfinden können, so Strauß weiter. "Es hängt jetzt von der GDL ab, ob sie weiter eskaliert. Der Ball ist ganz klar auf der Spielfeldhälfte der Lokführergesellschaft." Erneute Warnstreiks schloss GDL-Chef Claus Weselsky am Donnerstag nicht aus. Möglicherweise rückt in den nächsten Tagen auch das Thema Urabstimmung stärker in den Blick. Immer wieder hatte Weselsky betont, sich frühzeitig rechtlich absichern und seine Mitglieder über unbefristete Streiks abstimmen lassen zu wollen.

Bahnverkehr stand in Berlin und Brandenburg fast ganz still

Der Streik hatte am Donnerstag fast den gesamten Bahnverkehr lahmgelegt. Wegen des GDL-Warnstreiks bei der Bahn fielen am Donnerstag auch in Berlin und Brandenburg die meisten Züge im Fern- und Regionalverkehr aus. In Berlin wichen viele Fahrgäste auf U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen aus, die nicht vom Streik betroffen waren. Entsprechend voll war es an vielen Stationen. Fahrgäste, die ihre Reise aufgrund des Streiks verschoben haben, können ihr Ticket nach Angaben der Deutschen Bahn zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist demnach aufgehoben. Wer wegen des Streiks auf seine Fahrt verzichtet hat, bekommt laut der Deutschen Bahn den Fahrpreis vollständig erstattet.

Sendung: rbb24 Inforadio, 17.11.2023, 07:10 Uhr