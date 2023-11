Matthias FF Montag, 27.11.2023 | 21:55 Uhr

Wenn ich mir die Preisblätter der Stromnetz Berlin anschaue, sind da an vielen Stellen signifikante und teilweise erhebliche Unterschiede zur e-dis zu sehen.

Deutet also auf eine heftige Unterfinanzierung hin auch wenn der Verbrauch/Leitungskilometer in Berlin sicher deutlich höher ist.

Insbesondere den Leistungspreis <2.500Bh bei RLM Anlagen würde ich in Berlin als Schreibfehler bezeichnen, wenn er nicht auch in den Vorjahren so extrem niedrig wäre. Da sollte man in Berlin mal kritisch drauf gucken.

Auch bei den Verbrauchsstellen ohne Leistungsmessung (private Haushalte) liegt Berlin ca. 3ct/kWh unter dem Preis der e-dis. Preiserhöhung bzw. Anpassung an regional übliches Niveau wäre also mindestens zumutbar.