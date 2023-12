Sepp Montag, 18.12.2023 | 19:58 Uhr

Meines Erachtens trifft das trotz allem auch die, die jahrzehntelang die Abkehr vom Verbrenner untermininiert haben, sprich die Autoindustrie und das ist auch gut so! 6000€ respektive 4500€ Zuschuss vom Staat sind bei den E-Auto Preisen vor allem in den ländlichen Regionen (reichweitenbedingt) ein Witz daher setzt der Wegfall die Industrie unter Druck was dem Verbraucher bei all den Kostensteigerungen nur zugute kommen kann.