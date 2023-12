GDL-Ausstand - Bahn will trotz Lokführer-Streiks jeden fünften Zug auf die Schiene bringen

Do 07.12.23 | 08:39 Uhr

Bild: picture alliance/dpa/F.Sommer

Am Donnerstagabend beginnt der eintägige Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL - im Fernverkehr sollen dennoch rund 20 Prozent der Züge fahren. Der S-Bahn- und Regionalverkehr wird deutlich eingeschränkt sein. Weitere Streiks soll es dieses Jahr nicht geben.

GDL-Warnstreik im Personenverkehr ab 22 Uhr bis Freitagabend

Notfahrplan mit rund einem Fünftel der Fernzüge

S-Bahnen und Regionalzüge stark beeinträchtigt

BVG, ODEG, NEB, Flixtrain nicht betroffen

keine weiteren Streiks bis zum 7. Januar

Die Deutsche Bahn will während des Warnstreiks der Lokführer ab Donnerstagabend erneut rund 20 Prozent des Fernverkehrs aufrechterhalten. Im Regionalverkehr erwarte die Bahn aufgrund des Warnstreiks große Unterschiede je nach Region, sagte Bahnsprecher Achim Stauß am Donnerstagmorgen in Berlin. In Bayern werde der Verkehr aufgrund der Witterung weitgehend zum Erliegen kommen. Anderswo sei das nicht der Fall, betonte Stauß. Auswirkungen würden auch über das Wochenende hinaus zu spüren sein. Die Bahn empfiehlt ihren Fahrgästen erneut, Reisen zu verschieben oder auf Fahrten am Donnerstag und Freitag zu verzichten.

picture alliance/dpa/F.Sommer Stellwerkstörung - Züge von Berlin nach Köln und Hannover deutlich verspätet - kein Halt in Spandau Der Bahnstreik hat noch nicht begonnen, da müssen Reisende zwischen Berlin und Köln sowie Hannover schon Verspätungen in Kauf nehmen. Grund ist eine Stellwerkstörung. Zuvor mussten 200 Menschen stundenlang auf freier Strecke ausharren.

24-stündiger Streik im Personenverkehr ab 22:00 Uhr

Ab Donnerstagabend wollen die Lokführer für 24 Stunden lang ihre Arbeit niederlegen. Demnach beginnt der Ausstand um 18:00 Uhr für den Güterverkehr und um 22:00 Uhr für den Personenverkehr. Das Ende ist für Freitag um 22:00 Uhr vorgesehen. Laut GDL-Chef Claus Weselsky ist es der letzte Warnstreik in diesem Jahr. "Wir werden diese Streikaktion am Donnerstag und Freitag durchführen und es ist für dieses Jahr die letzte", sagte Weselsky am Mittwoch im MDR. Bis zum 7. Januar werde es keinen weiteren Arbeitskampf geben.

Auch Berliner S-Bahn wird bestreikt

Zum Warnstreik aufgerufen sind die Beschäftigten der Deutschen Bahn einschließlich der S-Bahn-Betriebe in Berlin und Hamburg sowie der Eisenbahnunternehmen Transdev, AKN und City-Bahn Chemnitz sowie weiterer Unternehmen. Die S-Bahn Berlin forderte ihre Kunden auf: "Bitte rechnet auch vor und nach dem Streik mit Einschränkungen." Fahrgäste in Berlin sollten auf U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse umsteigen. Die BVG ist nicht davon betroffen, ebensowenig wie die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), Flixtrain und die ODEG. Letztere wies aber am Mittwochabend darauf hin, dass es auf allen Linien zu Störungen kommen kann [odeg.de].

Picture Alliance/Caro/Sorge Nahverkehr in Berlin - S- und U-Bahn verzeichnen deutlich mehr Störungen, Verspätungen und Ausfälle Defekte Türen, Weichenprobleme, Streiks und Krankenstand: Die Berliner S-Bahn und U-Bahn kämpfen auch 2023 mit vielen Problemen. Aktuelle Zahlen zeigen: Schon bis jetzt gab es deutlich mehr Ausfälle bzw. Verspätungen als im Vorjahr.



Zugbindung wird aufgehoben

Die Bahn kündigte am Mittwochabend an, wie beim vergangenen Streik vor wenigen Wochen einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot an Fahrten anzubieten. "Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Dennoch kann eine Mitfahrt nicht garantiert werden", teilte das Unternehmen mit. Erneut bietet die Bahn ihren Kundinnen und Kunden an, ihre am 7. oder 8. Dezember geplante Reise zu verschieben, sie hob die Zugbindung an diesen Tagen auf. Fahrgäste können ihre Reise dieses Mal aber nicht nur später antreten, sondern auch vorverlegen und ihre Tickets bereits vor dem Streikstart am Donnerstagabend nutzen. Sie können außerdem Züge mit einer anderen Streckenführung zu ihrem Zielort nutzen, als ihr ursprünglich gebuchter. Laut der Bahn soll der Notfahrplan ab Donnerstagnachmittag in der App und auf der Homepage des Unternehmens verfügbar sein [bahn.de]. Bereits ab Donnerstagvormittag will die Bahn eine kostenlose Streikhotline unter der Nummer 08000 99 66 33 anbieten.

Letzter GDL-Streik Mitte November

Die GDL will mit der Aktion den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Sie will so unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen. Zuletzt streikte die GDL bei der Bahn am 15. und 16. November. Bei dieser 20-stündigen Arbeitsniederlegung fielen gut 80 Prozent der eigentlich vorgesehenen Fernverkehrsfahrten aus. Im Regionalverkehr waren die Auswirkungen in manchen Bundesländern noch deutlicher, in einigen Regionen fuhr zeitweise quasi kein Zug und kaum eine S-Bahn. Die parallel gestartete Urabstimmung unter den GDL-Mitgliedern dauert noch einige Zeit an. Das Ergebnis soll am 19. Dezember vorliegen. Dann sind auch unbefristete Streiks möglich, wenn 75 Prozent der Abstimmungsteilnehmer für solche Arbeitskämpfe stimmen.

Sendung: rbb24 Abendschau, 7.12.2023, 19:30 Uhr