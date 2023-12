Der Hack ist zum einen bemerkenswert, weil er einen seltenen Einblick in ein Fahrzeugsystem gibt, das oft als "Black Box" bezeichnet wird. Zum anderen offenbart der Hack einiges über das Innenleben eines Teslas, das so noch nicht bekannt oder bestätigt war.

Drei IT-Experten der TU Berlin haben den Autopiloten eines Tesla -Fahrzeugs geknackt. Die Sicherheitsforscher haben sich nach eigenen Angaben durch einen sogenannten Hardware-Hack Zugriff auf die eigentlich geschützte Platine verschafft. Dadurch konnten sie das System des Autos auslesen. Am Mittwoch stellten die drei Doktoranden Hans-Niklas Jacob, Niclas Kühnapfel und Christian Werling ihre Ergebnisse beim 37. Chaos Computer Club (CCC) in Hamburg vor.

Etwa, dass tatsächlich ein Code für einen sogenannten "Executive"-Modus geschrieben wurde, der Sicherheitsfeature des Autopiloten ausschaltet. Fahrerin oder Fahrer würden dann nicht mehr regelmäßig vom Wagen dazu aufgefordert, das Lenkrad festzuhalten. Im Internet ist die Einstellung als "Elon Mode" bekannt geworden – benannt nach Teslas umstrittenem Konzernboss Elon Musk.

"Obwohl es ein fortgeschrittener Fahrassistent ist, produziert der Autopilot weiter Schlagzeilen - gute wie schlechte", sagte Werling zur Motivation zu dem Hack am Mittwoch. Erst vor gut zwei Wochen mussten in den USA rund zwei Millionen Teslas in die Werkstatt [golem.de], weil sich in der Software für das selbständige Fahren eine Sicherheitslücke offenbart hatte.