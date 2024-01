Paul Montag, 15.01.2024 | 18:41 Uhr

Sorry, aber für die LKW Fahrer in de Masse auf deutschen Straßen habe ich nichts übrig. Gerade die LKW und LKW Fahrer aus Osteuropa. Eine Gefahr und Unfallquelle, sichtbar besonders in den letzten 7 Jahren auf den Autobahnen 2,10,11,12,13,15,4,9,20. Wie bekommen wir diese Masse an LKW spürbar nach unten? Es müssen keine LKW fahren, was man nicht über Schiene oder Wasser transportieren kann.